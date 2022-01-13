Yasaklı ırk köpeklerini kayıt ettirenler yoğunluk oluşturdu

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak’ta sona eriyor. Tehlike arz eden köpek ırkına sahip kişiler de hayvanlarını belli koşullarla beslemeye devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken işlemlerin tamamlanmasına yönelik sürenin dolmasına iki gün kala Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, tehlike arz eden köpek ırkına sahip kişilerin, hayvanlarını belli koşullarla beslemeye devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken işlemlerin tamamlanmasına yönelik sürenin dolmasına iki gün kala Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı. Köpeklerini Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getiren hayvanseverler köpeklerine çip takılıp kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasıyla gerekli işlemleri tamamladı.

“Benim dört tane çocuğum var bu da beşincisi”

"Evladım" dediği köpeği Beyaz’ı kayıt ettirmek için Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gelen Ali Alçıtepe, “Bu benim çiftliğimin göz bebeği. Kısırlaştırıp çip taktırmak istiyorum. Bir kanun çıkmış ve biz de kanuna uyuyoruz. Bir tane bu var. Buna da kıyamıyorum evlat sonuçta. Çok kıymetli. Sabahtan beri de peşinde geziyoruz. Son dönemdeki olaylar ise köpeklerin değil sahiplerinin kabahati. Bu benim evladım gibi evde tavuklarıma, civcivlerime, kuşlarıma bakıyor. Hepsi bunun yanında gezer. En ufak bir yaramazlığı da yok. Bugün de kaydını yaptırdım , çipini taktırdım. Kısırlaştırıldı ve aşıları yapılıyor. Şimdi de çiftliğime geri götüreceğim. Köpeğimin adı Beyaz. Benim dört tane çocuğum var bu da beşincisi” dedi.

“Artık yasaklı değil yasal ırkız”

Köpeklerinin artık kayıt altında olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Damla Dayı, “Hem çipimizi taktırdık hem de aşımızı yaptırdık. Artık yasaklı değil yasal ırkız, bu yüzden de çok mutluyuz. Köpeğimiz pitbull. Şu anda aşısını da oldu. Biraz huzursuz şu an ama onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Köpeğimiz kırk beş günlüktü bizim yanımıza geldiğinde. Şu anda beş aylık. Evde de iki tane küçük kızımız var. Onlarla birlikte büyüyor. Son zamanlardaki saldırgan köpek olayları ise bence tamamen sahipleri ile alakalı bir şey, yetiştirilmesiyle alakalı. Biz onu iki tane küçük kız çocuğu ile büyütüyoruz. Herhangi bir saldırı yaşamadık. Öyle bir durum olmadı. Şu an küçük ama öyle olacağını hiç düşünmüyorum. Onu o şekilde eğitmiyoruz” diye konuştu.

“Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık”

Yeni yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen kayıt uygulamasını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca , “Yeni yönetmelik çerçevesinde yasaklı ırklar özellikle 14 Ocak’a kadar tamamen çiplenmesi ve kayıt altına alınması gerekiyor. Bu işlemi biz İl, İlçe Tarım Müdürlüklerimizde yapıyoruz. Hayvanlarımızı kimliklendiriyoruz ve çipliyoruz. Petvet sistemine kaydediyoruz. Karnelerini de yenileyip kendilerine veriyoruz, kısırlaştırılmış olması şartıyla. Kısırlaştırılmış olduğu tespit edildiğinde, sadece yasaklı ırkları yapmıyoruz tabii ki. Yeni yönetmelik çerçevesinde kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması yönetmeliği kapsamında kedileri ve köpekleri çipliyoruz. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” dedi.

“Son tarih 14 Ocak”

Kaydı olmadığı tespit edilen hayvan sahiplerine 15 bin TL idari para cezası uygulanacağını aktaran Karaca, ”Yasaklı ırkları sadece il ve ilçe tarım müdürlükleri olarak kayıt ediyoruz. Fakat diğer hayvanları İstanbul veteriner hekimler odası ve veterinere hekimler birliği ile yaptığımız protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimlerimiz de yapabiliyor. Sahipli hayvanlarla ilgili ağırlık onlarda zaten. Sokak hayvanlarımızın kayıt olması ve çiplendirilmesini de belediyelerimiz aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Fakat bizim burada özellikle belirtmek istediğimiz 14 Ocak gününe kadar yasaklı ırk dediğimiz dört ırkı bu tarihe kadar kayıt altına almaları, diğer eklenen iki ırkı ise 7 Haziran’a kadar kayıt yapmalarını istiyoruz. Dediğim gibi asıl yasaklı ırklar için son tarih 14 Ocak. Tarihten sonra kayıt işlemi sona erecek. Son günlerdeki saldırıları da görüyoruz. Bu tür köpek sahiplerinin ağızlıksız bir şekilde hayvanlarını dışarıda gezdirmemeleri gerekiyor. Bu vatandaşlar eğer 14 Ocak tarihiyle birlikte kayıtlarını yaptırmazlarsa, hayvanların ağızlıksız gezdiği ve kayıt altına alınmadığı tespit edilirse çipsiz ve kayıtsız olan hayvan başına 15 bin TL idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara da el konularak belediyelerin bakım evlerine konulacak” diye konuştu.