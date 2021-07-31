Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı

İstanbul’da ormanlık alanlara girişin yasaklanmasının ilk gününde yasaktan haberi olmayanlar orman girişlerinde görevlilerce geri çevrildi.
“Toplumda bilincin yerleşmesi gerekiyor”Parkta yürüyüş yapmaya gelen Ferhat Tozduman, "Dünkü kararı duyduktan sonra bugün öğrenmeye geldim. Semaver, ateş yakmaya izin yok denildi. Bu bizim için daha iyi oldu. Biz buranın yerel halkıyız. Buradaki vatandaşlar olarak buraya İstanbul dışından ve diğer ilçelerden gelenlerin çöplerini topluyoruz. Çöplerinizi bırakmayın desek de bırakıyorlar. Burada günde 8-10 poşet çöp topluyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu bilincin oluşması gerekiyor. Doğa hepimiz için. Güney tarafındaki ormanlarda yangınları görüyoruz ve içimiz yanıyor. Bu yüzden toplumda bu bilincin biraz daha yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.