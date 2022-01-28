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Yavru köpek donmaktan kurtarıldı

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Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında Serdivan Belediyesi ekiplerince donmak üzere fark edilen yavru köpek veterinere götürüldü.

Yavru köpek donmaktan kurtarıldı
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Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında Serdivan Belediyesi ekiplerince donmak üzere fark edilen yavru köpek veterinere götürüldü.

Kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Selahiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında donmak üzereyken fark edilen yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlığına kavuşması için vakit kaybetmeden gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı.

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Tedavisi veteriner tarafından tamamlanan yavru köpeğin kış aylarını barınakta geçireceği ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayatına geri bırakılacağı öğrenildi.

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