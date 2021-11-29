Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde

Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3’üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kaplayan sis bulutu, masalsı görüntüler oluşturdu. Adeta bulutların üzerinde asılın duran köprü, görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da gün batımında etkili olan sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde havadan görüntülendi. İki kıtayı birbirine bağlayan köprü, zaman zaman sis içinde kaybolurken, ortaya masalsı kareler çıktı. Drone pilotu Güçlü Atamer’in çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü, sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasıyla birleşerek ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Gün ışıklarının etkisini yitirmesi ile birlikte, köprünün ışıkları bulutların içinden gözüktü. Köprü üzerinde seyreden araçlar kimi zaman bulutların arasında kayboldu.