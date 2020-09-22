Osmanlı Devleti’ne en parlak dönemlerinden birini yaşatan Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. yıl dönümünde gündüz kabri başında, akşamda Mevlidi Şerif programıyla anıldı. Yavuz Sultan Selim Cami’sinde gerçekleştirilen mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Akşam namazına müteakiben düzenlenen mevlidi şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, cami içerisindeki düzen sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturuldu. Yavuz Sultan Selim’in vefatının 500. yılında 500 Hatmi Şerif okunarak dualar edildi.
Yavuz Sultan Selim Vefatının 500. yılında hatimler ve dualarla anıldı
YAVUZ SULTAN SELİM VEFATININ 500. YIL DÖNÜMÜNDE OKUNAN 500 HATMİ ŞERİF İLE ANILDI. FATİHTEKİ YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ’NDE DÜZENLENEN MEVLİDİ ŞERİF PROGRAMINA İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA KATILDI.
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