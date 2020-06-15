Yaz spor okulları kayıtları başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak için düzenlediği Yaz Spor Okulları için kayıtlar, 16 Haziran Salı günü başlıyor. Kayıtlar, 29 Haziran’a kadar online olarak yapılacak. Sporsever çocuk ve gençler için ilk ders zili 7 Temmuz’da çalacak.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başlıyor. Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında, Yaz Spor Okulları’na kayıtlar online olarak 16-29 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Basketbol, futbol, tenis, golf, çocuk zumbası, jimnastik branşlarında düzenlenecek Yaz Spor Okulları, 7 Temmuz’da başlayacak ve 28 Ağustos’a kadar sürecek.

Sporsever çocuklar için yaz, çok güzel geçecek

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, düzenlediği Yaz Spor Okulları’yla Beylikdüzü’ndeki çocuk ve gençlere sporla iç içe bir yaz vaad ediyor. Altı branşta düzenlenecek Yaz Spor Okulları’na katılanları, eğitim ve eğlence dolu anlar bekliyor.

Kayıtlar online, eğitimler açık alanda

Yaz Spor Okulları’na kayıtlar, www.beylikduzu.istanbul sitesi üzerinden online kayıt yapılabilecek. Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında, Yaz Spor Okulları eğitimleri, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde belirlenen yerlerde, açık alanda yapılacak. Yaz Spor Okulları hakkında detaylı bilgi, 444 09 39 numaralı telefondan ve www.beylikduzu.istanbul sitesinden alınabilir.