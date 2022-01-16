banner4556

Yazar Ömer Okçu son yolculuğuna uğurlandı

banner4336

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan Yazar Ömer Okçu, Marmara İlahiyat Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar Ömer Okçu son yolculuğuna uğurlandı
banner4584

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan Yazar Ömer Okçu, Marmara İlahiyat Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Yazar Ömer Okçu hayatını kaybetmişti. Okçu’nun vefatını, oğlu Osman Okçu sosyal medya hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim" ifadeleriyle duyurmuştu. Okçu için Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Okçu’nun ailesi başta olmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

banner4575

Törende, Ömer Okçu’nun oğlu Osman Okçu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşınan Okçu, Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349