Yazıcı: Sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum

Silivri Belediye Meclisinin Aralık Ayı 1.Birleşimi bugün meclis salonunda gerçekleşti. Muhalefetin karşı çıktığı Kavaklı Mahallesinde yapımı planlanan Maxicells İlaç Fabrikası hakkında söz alan Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu araziye üniversite getirilmesi hususunda çalışmalar oldu ama olmadı maalesef. Üniversite alanları diyorsunuz ya; üniversite alanları çok sayıda var Silivri’de. Üniversite alanına tercih edilmiş bir alan değil burası. Üniversite geliyordu da kimse üniversiteyi reddedip burayı ilaç fabrikasına vermedi. Bir defa bunu ayırmak lazım…”



FAYDA MALİYET ANALİZİ DİYE BİR ŞEY VAR!

Yerin seçimleri ile ilgili tereddütler olsa bile fayda maliyet analizi diye bir şey var. Bir yerin maliyetini hesap edersin, birde faydasını hesap edersiniz. Silivri ne kazanıyor ne kaybediyor buna bakmak lazım. Silivri 860 km2. Yani 860 Bin dönüm tarım arazisi var. Bunun %15-20’si iskân ediliyor. Gerisi boş bir alan. Üniversite yaparsın, sosyal alan yaparsın, yani yer olarak birileri sanki kapıda bekliyordu ona vermedik de oraya verdik. Yer olarak benimde %100 bu yerle ilgili endişelerim var ama ne kaybettik ne kazandık ona bakmamız lazım. Bir istihdam var. Bu istihdamı ben göz ardı ediyorum. 600 Milyon Dolar civarında bir katkı, bununda bir kısmı Silivri’den karşılanacak muhtemelen. Belediyenin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu aslında bana işin en önemsiz kısmı gibi geliyor.





Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 00:36

Silivri’ye çok büyük katma değerli ürün getirecek bir fabrika. Katma değerli ürün ne demek? Öyle fason %15-20 ile kar yapacağın bir yatırım değil bu yatırım. Dünya’da herkesin yapamadığı teknolojili maliyet ama kar marjı çok yüksek bir yatırım olacak. Kar marjı yüksek yatırım olunca ne oluyor diyebilirsiniz. Silivri’ye ne katkısı oluyor? Diyebilirsiniz… Kar marjı yüksek yatırımların çalışanlarında maaşlar yüksek olur. Yani burada öyle herhangi bir vasıfsız insan çalışacağı bir durum olmayacak. Genetik uzamanlar, doktorlar, genetik mühendisler gelecek Silivri’ye… Hani marka değer diyoruz ya? Eskiden Silivri’de yaşamak güzeldi. İşte siz buraya çekeceğimiz sağlıkçılarla, bilim adamlarıyla o zaman ne olacak? İşte o zaman üniversitenin gelme ihtimali daha çok artacak. Burada bilimsel araştırma yapan bir fabrika olacak. Ondan sonra üniversiteleriyle, fabrikaya yetiştireceği bilim adamlarına ihtiyaç duyulacak. Nasıl burada meslek lisesi fabrikaları besliyorsa bu fabrikanın da üniversiteyi teşvik anlamında katkısı olacağını değerlendirmeniz gerekir.Silivri’ye gelecek olan göçü eleştiriyoruz zaman zaman, bu göçün niteliği de değişecek. Eğer bu fabrika bir istihdam cazibe alanı yaratacaksa, buraya gelen göçünde niteliği değişecek. Basında ve medya da Silivri artık; Türkiye’nin ve Dünya’nın sayılı bir ilaç üretim fabrikalarından birisine sahip olduğu bilgisi işlenecek. Böyle bir yatırım karşısında bence hep beraber fayda-maliyet analizi yönünden bakarak sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.