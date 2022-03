Yeltekin: “Kadınlar dünyanın umudu olmaya devam ediyor"

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İhlas Kolejinin kadın öğretmenleri ve personeli ile bir araya geldi. Kadın öğretmenlere ve personele çiçek veren Yeltekin, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kurum çatısı altında kadınların verdikleri emeklerle İhlas Koleji okullarına büyük değer kattıklarını ifade eden Yeltekin, “Sizlerin emeklerinizle İhlas Koleji her zaman daha güçlü olacaktır. Kurumumuzun başarısı için çalışan tüm kadın personelimize teşekkür ederim.” dedi. Kadınların dünyanın yapı taşları olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Kadınlarımız toplumun kendilerine ihtiyaç duyduğu her alanda fedakârca çalışarak bizler için insanlık için umut olmaya devam ediyorlar. Onların sayesinde dünyamız güzelleşiyor. Sadece 8 Mart gününde değil her gün onlara şükranlarımızı sunmalıyız.” dedi.