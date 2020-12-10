Yeni yılda ’Toplum Gönüllüsü’ gençlere destek

Akasya geçen yılbaşı döneminde başlattığı ‘Akasya ile TOG Yeni Yıla Gençlerle Işık Oluyor’ projesini bu yıl da devam ettiriyor. Proje kapsamında geleneksel yılbaşı süslerine ayrılan kaynak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla ‘Toplum Gönüllüsü’ gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.

Akasya, gençlerin eğitimleri ve gelişmeleri için desteklerine devam ediyor. İlkini geçen yıl hayata geçirdiği ‘Akasya ile TOG Yeni Yıla Gençlerle Işık Oluyor’ projesi bu yıl ikinci kez hayata geçiriliyor. Alışveriş merkezi; geleneksel yılbaşı süslemelerine ayrılan kaynağı Toplum Gönüllüsü gençlerin Türkiye genelinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına aktaracak. Süsleme olarak da TOG’un birbirinden renkli Yılbaşı Kartlarını kullanacak. AVM’nin dış alanlarındaki ışıklı süslemeleri bu sene de misafirleri ana girişlerde karşılıyor. TOG yılbaşı kartlarının sergilendiği resimler skylight’larda yer alırken, projeye özel dekore edilmiş yılbaşı ağaçları da alışveriş merkezi içerisinde konumlandırılıyor.

Verilen bilgiye göre proje, misafirlere sadece görsel bir dünya oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda misafirlerin kalplerine dokunarak, topluma fayda sağlayan projeleri desteklemelerini kolaylaştıracak ve ‘iyilik hareketinin’ parçası olmalarını sağlayacak bir platform da sunuyor. Bu sebeple 2021 yılında Akasya’daki yılbaşı süsleri kaynakları ‘Toplum Gönüllüsü’ gençlerin sosyal sorumluluk projelerine ayrılıyor ve onların ışığıyla geleceği aydınlatıyor.

18 Aralık’ta Ayşe Arman ile Sakajewa İyilik Kolyeleri Atölyesi

Yılbaşı dönemi çalışmalarını toplumsal fayda oluşturan ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yapan gençleri güçlendirmek üzere kuran AVM’de yeni yıl aktiviteleri online platformlarda gerçekleşecek. AVM’nin web sitesi üzerinden başvuruda bulunan ilk 100 kişi, 18 Aralık tarhinde saat 14.00-16.00’da ‘Ayşe Arman ile Zoom programı üzerinden online Sakajewa İyilik Kolyeleri Atölyesi’nde bir araya gelecek. Aynı zamanda katılımcılar eğlenceli bir sohbete tanık olacak.

21 Aralık’ta ünlü astrologlardan 2021 vizyonu

21 Aralık tarihinde saat 21.00’da ise ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Aygül Aydın ve Hande Kazanova canlı yayında 2021 yılına yönelik tahminlerini ve gezegenlerin yol haritalarını AVM’nin web sayfası ve sosyal medya hesabında anlatacak. Yayın sırasında dileyen izleyiciler TOG’a bağış yapma imkanını da bulabilecekler. Akasya kurguladığı etkinliklerle; TOG’a kaynak oluşturarak Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayacak.