Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar

Kurtuluş’ta vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere tava çalarak karşıladı.

Kurtuluş’ta yeni yıl geleneği bu sene de bozulmadı. Her yılbaşında evlerinin balkon ve camlarında, yeni yılın gelişini tencere ve tava çalarak kutlayan Kurtuluş sakinleri bu sende bu geleneği sürdürdü. Vatandaşlar, yeni yıla saniyeler kala ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalarak geri sayıma başladı. Saatler 00.00 gösterdiğinde mahalle sakinleri camlardan şişe, bardak ve nar atarak 2022’ye girdiler. Bazı vatandaşlar meşale yakarken, yoldan geçen araçlar ise korna çalarak kutlamalara katıldı.