banner4556

Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar

banner4336

Kurtuluş’ta vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere tava çalarak karşıladı.

Yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladılar
banner4582

Kurtuluş’ta vatandaşlar yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere tava çalarak karşıladı.

banner4575

Kurtuluş’ta yeni yıl geleneği bu sene de bozulmadı. Her yılbaşında evlerinin balkon ve camlarında, yeni yılın gelişini tencere ve tava çalarak kutlayan Kurtuluş sakinleri bu sende bu geleneği sürdürdü. Vatandaşlar, yeni yıla saniyeler kala ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalarak geri sayıma başladı. Saatler 00.00 gösterdiğinde mahalle sakinleri camlardan şişe, bardak ve nar atarak 2022’ye girdiler. Bazı vatandaşlar meşale yakarken, yoldan geçen araçlar ise korna çalarak kutlamalara katıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321