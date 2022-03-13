Yeniden Refah Partisi 2. Olağan İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Yeni bir dünyanın kurulması Milli Görüş ve Yeniden Refah Partimizin en önemli hedeflerindendir” dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Düzenlenen kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Osmanlı hanedan üyesi Aldülhamit Kayahan Osmanoğlu, sanatçı Davut Güloğlu ile pek çok delege ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Düzenlenen kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ”Yeniden Refah Partimizin üç temel hedefi bulunmaktadır. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesi, ikincisi yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi, üçüncüsü de Türkiye’nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması ve İslam birliğinin öncülüğünde de adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın inşa edilmesidir. Bu hedeflerimize kararlılıkla, azimle Milli Görüş hareketi olarak 53 seneden beri bir gün dahi ara vermeden bütün gücümüzle yürümeye devam ediyoruz. Milli Görüş’ ün ortaya koymuş olduğu 53 seneden beri canla başla mücadele ettiğimiz ve ulaşmak için emek gösterdiğimiz bu üç hedef bakımından bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma baktığımızda ne görüyoruz? İçinde bulunduğumuz ülkemiz yaşanabilir bir Türkiye midir? Yeniden büyük Türkiye olabilmiş midir“ dedi.

“Gardiyan devlet yerine, milletinin hizmetkarı garson devlet anlayışını hakim kılacağız”

İktidara geldiklerinde gerçekleştirecekleri hedeflerinden bahseden Erbakan, “Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya yolunda Yeniden Refah iktidarı olarak bizler neler yapacağız? Bir defa Yeniden Refah iktidarında devlet bütçesi mutlaka denk bütçe olarak organize edilecek. Sadece bakanlıklar ve hükümet değil, bütün kamu kuruluşları ve belediyeler denk bütçe yapmak zorunluluğuna tabi tutulacak. Kimse gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Devletin bankalara gereksiz yere faiz ödemesinin önüne geçmek için yeniden havuz sistemi, yeniden kamu tek hesabı hayata geçirilecek. Biz milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. Bu kaynakla ne yapılacak? Dar gelirli milyonlara kaynak aktarılacak. Milyonlarca işsize iş ve istihdam imkanı oluşturacağız. Aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş işçi, memur, emekli maaşlarına maaş zammı yapmak olacak. Takip eden senelerde mutlaka gerçek bilimsel enflasyon oranının en az on puan üzerinde maaş zamları vermeye devam edeceğiz. Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesinden tam 45 sene sonra yeniden topyekun üretim, istihdam, ihracat, sanayi ve yüksek teknoloji hamlesini başlatacağız. 10 milyon işsizimize, 1 buçuk milyon diplomalı işsizimize iş, istihdam imkanı oluşturacağız. İstihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Bu ülkeyi tarım alanında 100 milyar dolar ihracat yapan ülke haline getireceğiz. Bütün Orta Doğu‘yu da doyuran bir ülke haline geleceğiz. AR-GE ve teknolojiye en önemli teşvikleri ve destekleri sağlayacağız. Özellikle yazılım ve kodlama, nanoteknoloji alanında, sağlık teknolojileri, enerji teknolojileri ve savunma sanayi alanında ARGE’ye ve inovasyona en büyük teşvik ve yatırımı yapacağız. Kamuda işe alım ve görevlendirmelerde sadece üç kriter geçerli olacak, ehliyet, liyakat ve adalet. Bundan böyle Milli Görüş geldiği zaman ehliyet ve liyakat esasına bakılmadan akrabalıkla, yandaşlıkla, hemşerilikle hiç kimse hiçbir makam ve mevkiye gelmeyecek. Dayısı olan değil hakkı olan hizmet makamına gelecek. Devletin millet için var olduğu prensibinden hareket ederek gardiyan devlet yerine, milletinin hizmetkarı garson devlet anlayışını hakim kılacağız. Bütün bunlarla birlikte yeni bir dünyanın kurulması en başında da Milli Görüş’ün ve Yeniden Refah Partimizin en önemli hedeflerindendir” diye konuştu.