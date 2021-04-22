Yenikapı Marmaray İstasyonunda 23 Nisan Dijital Gösterimle kutlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi”, Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda açıldı. Gösterimlerin üç boyutlu hologram ve video mapping tekniği ile gerçekleştirildiği dijital sergi, 18 Mayıs’a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi sergisinin tanıtımı Marmaray Yenikapı İstasyonunda gerçekleştirildi. Dijital gösterimde, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla taçlanan Millî Mücadele süreci zengin fotoğrafları ve video görüntüleri eşliğinde anlatıldı. TBMM’nin açılış günü olan 23 Nisan’ın aynı zamanda çocuk bayramı olmasının anlamlı hikayesi de sergide yer aldı. Ziyaretçilerine kapılarını açan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi üç salondan oluşuyor. Birinci salonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hologram film odasında kronolojik olarak anlatılıyor. İkinci salonda Led ekranlarda; Meclis’in açılışı, aldığı önemli kararlar ve ilk meclis mebusları tanıtılarak nostaljik 23 Nisan törenleri ile Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanları ekrana veriliyor. Üçüncü salonda ise, “23 Nisan’a Giden Yol” başlıklı fotoğraf gösterimiyle beraber, Millî Mücadele’nin başından Meclis’in toplanmasına kadar yaşanan hadiseler, Kurtuluş Savaşı Cepheleri, kahramanlar, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Genelgesi gibi başlıklarda klasik sergilerdeki alışılmış sunum tarzının dışına çıkılarak sergileniyor. Özel projeksiyon teknolojisiyle U formundaki sergi duvarlarına video mapping yöntemi ile yansıtılıyor.

Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlandı. Dijital gösterimi cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak. Dijital gösterime annesiyle birlikte gelen 8 yaşındaki Ömür Şen, Atatürk’ü çok sevdiğini dile getirdi. Dijital serginin bir rüya gibi olduğunu söyleyerek çok güzel olduğunu belirtti.

“Bütün her yeri karış karış gezeceğiz”

Çocuğuyla beraber dijital sergiyi gezen Zeynep Şen, “Biz geçerken gördük. Davet edildik. Çok mutlu olduk. Zaten sabahtan beri bir 23 Nisan koşturmacamız var. Metroları da süslemişler. Onlar da bayraklarla çok güzel olmuş. Bunu da görünce nasıl olduğuna bakmaya geldik. Renklendirilmiş büyük mercek sistemi olduğunu öğrenince, çok gerçekçi durunca da çok güzel olduğunu anladık zaten. Şimdi daha yeni girdik. Bütün her yeri karış karış gezeceğiz” dedi.