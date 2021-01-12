Yerli bebek bezleri artık çevreyi daha az kirletecek

Şeker kamışından elde edilen biyopolimerler içeren çevreci bebek bezini doktorlar da tavsiye ediyor. Günde yaklaşık 10 milyon bebek bezinin tüketildiği ülkemizde, biyopolimer içeren bebek bezi kullanımı daha çevreci bir adım olarak öne çıkıyor.

Pandemiyle birlikte insanların doğal olan ürünlere talepleri gitgide artmaya başladı. Ebeveynler ise çocukları için aldıkları ürünlerin daha doğal olmasını istiyor. Dünyada ilk kez Türkiye’de üretilen, içerdiği diğer doğa kökenli bileşenlerle birlikte şeker kamışından elde edilmiş biyopolimerler de içeren bebek bezi sağladığı konforun yanı sıra çok da çevreci. Petrol türevi ham maddelere göre şeker kamışı kökenli ham maddenin kullanımı, çevre sağlığı açısından daha önemli. Yapılan araştırmaya göre, şeker kamışından biyopolimer ham maddesine dönüşüm sürecinde ortaya çıkan karbondioksit, petrol türevi hammaddelere göre çok daha az. Biyopolimerler, kendi ağırlıklarının dört katına kadar karbondioksitin doğaya salınımını engelliyor. Bebek bezinin içeriğindeki badem sütü proteini bebek cildine bakım sağlamaya yardımcı oluyor. Doğal bambudan elde edilmiş lifler emiş hızını, organik pamuk lifleri ise kuruluğu arttırıyor.

“Doğal içerikli ürünlerin tercihi daha sağlıklı olacaktır”

Salgın hastalıklar ile insanların daha doğal ürünlere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Ali Fuat Serpen, “Anne babalar çocukları için daha doğal ürünler elde etmeye çalışıyor. Aileler bebek bezi alırken pişik yapmamasını, çocuklarını rahat ettirmesini ve emiciliğinin yüksek olmasını bekliyorlar. Tüm bu beklentileri doğal içeriklerle sağlayan bir bebek bezi pek çok ebeveyn için daha tercih edilir durumda. Petrol türevi hammaddeler yerine şeker kamışından üretilen biyopolimerlerin, organik pamuğun ve doğal bambu özlü liflerin kullanılması, gerçekten çok önemli hususlar. İyi durulanmadığı için üzerinde deterjan kalıntısı olan bir elbise bile çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bebek bezleri sürekli çocukların üzerinde olan bir ürün Bu yüzden bir hekim olarak her zaman doğal içerikli tercih etmenin daha sağlıklı ve güvenilir olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı”

Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon bebek bezi tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, petrol türevi bebek bezlerinin çevre kirliliğini arttıran sebepler arasında yer aldığına değinen Serpen, “Türkiye’de üretilen bir bebek bezinde şeker kamışından elde edilen biyopolimerler kullanılması çevre açısından çok vizyoner bir yaklaşım ve ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı. Dünyada bebek bezi dışındaki sektörlerde de biyopolimer kullanımı yaygınlaşıyor ve bu nedenle dünya çapında şeker kamışı tarımı artıyor. Bu da daha fazla yeşil, daha fazla oksijen ve daha yüksek hava kalitesi demek.” diye konuştu.