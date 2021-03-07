Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

Tezgahlarda yerini alan yeşil eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, fiyatı duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Erik satan esnaf ise, "Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi" şeklinde konuştu.

Yeşil erik hasadın yapılmasının ardından tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda 14 tanesi 60 TL olan eriğin kilo fiyatı ise çeyrek altınla yarışıyor. Erik almak için tezgaha gelen vatandaşlar ise fiyatı duyunca almaktan vazgeçiyor.

"Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi"

İstanbul’da manav olarak çalışan bir esnaf, altın fiyatının düştüğünü ancak erik fiyatlarının düşmediğini ifade ederek, “Paketleri 60 TL. Paketlerin içinde 14 adet erik var. Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Ben 1 kilodan daha az aldım 500 TL ödedim. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi. Geçen sene aynı zamanlarda paketini 10 TL’ye veriyorduk eriğin. Hamile kadınlar istiyor. Fiyatı ne olursa olsun tezgahımıza koymak zorundayız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 09:44