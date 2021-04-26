Oyuncular Sendikası, Koruyan'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" ifadeleri ile duyurdu. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahalle Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının katılımıyla öğle namazın ardından toprağa verildi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
Bodrum’da yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Ertuğ Koruyan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.