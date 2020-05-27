Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin içi görüntülendi

Korona virüs önlemleri kapsamında Yeşilköy’de yapılan pandemi hastanesinin iç kısmı görüntülendi. Hastanenin içinde temizlik çalışmaları yapılırken, işçiler açılışına günler kalan hastanenin önünde dev Türk Bayrağıyla poz verdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin içinde temizlik çalışmalarına geçildi. Açılışına günler kalan hastanenin çevre düzenlemesi ve hasta odaları da tamamlandı. Hasta odalarının tamamlanmasının ardından hastanede temizlik işleri başladı.

“Çalışanlardan Türk Bayraklı poz”

İnşaat çalışmaları biten Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi çalışanları hastane binasının önünde dev Türk Bayrağı ile poz verdi. Rönesans İnşaat Proje Kordinatörü Ali Sami Bür, çalışanların bayrakla poz vermesinin ardından yaptığı açıklamada çalışanlara özverili hizmetten dolayı teşekkür etti.

“Pandemi hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıldı”

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni zamanında bitirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Rönesans İnşaat Proje Kordinatörü Ali Sami Bür, “Hastane 175 Bin metre kare alana sahip, Toplamda 16 ameliyathane 4 adet bilgisayarlı tomografi ve 4 adet emar cihazı bulunmakta. 8 adet acil triyaj odası, 36 adette acil müşahede odası bulunmaktadır. Bin 8 hasta odası bunların tamamı tek kişilik olup 576 tanesi banyolu hasta yatak odası. 432 tanesi de ön izolasyonlu yoğum bakım odası olarak hizmet verecektir. Bu hastane sadece pandemi hastanesi değil, pandemiden sonrada hastalara çok amaçlı tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet verecektir. Hastane hizmet süresince hasta ve hasta yakınlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıldı” dedi.