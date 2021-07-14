Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları ’Komşu Esnaf’tan

Güngören Belediyesinin yeni nesil sosyal yardım projesi ’Komşu Esnaf’ ile Kurban Bayramı öncesi Güngörenli 161 yetim ve öksüz çocuğun yüzleri güldürüldü. Her bir çocuk için 300’er liralık alışveriş puanları telefon numaralarına tanımlandı.

İstanbul’da Güngören Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sosyal yardım projesi ‘Komşu Esnaf’ ile hem mahalle esnafının hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülüyor. Belediyenin sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, telefon numaralarına tanımlanan ’esnaf puan’ ile marketten kasaba, giyimden ayakkabıya kadar bütün ihtiyaçlarını, mahalle esnafından alabilme imkanına kavuştu. Proje sayesinde sosyal market arama derdinden kurtulan vatandaşlar ister kapısının yanındaki bakkaldan ister caddesindeki mağazadan ’esnaf puanı’ kadar dilediği gibi alışveriş yapabilecek.

Bayramlıklar ’Komşu Esnaf’ta hazır

Güngören Belediyesinin geliştirdiği projeye dahil olan esnaflar da pandemi nedeniyle geçirdikleri zorlu süreçte bir nebze destek bulmuş oldu. Sisteme dahil olan esnaflardan alışveriş yapan ihtiyaç sahipleri memnuniyetlerini dile getirirken Kurban Bayramı öncesi yapılan sisteme dahil olan giyim ve ayakkabı mağazaları sayesinde Güngören’de bulunan 161 yetim ve öksüz çocuğun yüzleri güldü. Güngören’de hizmet veren giyim ve ayakkabı mağazalarından sisteme dahil olan esnaflardan diledikleri gibi alışveriş yapma imkanına kavuşan çocuklar Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e teşekkür etti. Bayramlıkları ’Komşu Esnaf’tan alabilecek olan çocuklar büyük sevinç yaşarken, Güngören Belediyesi de her bir çocuk için kayıtlı telefon numaralarına 300’er liralık puanlar tanımladı.

Başkan Demir: “Her daim yanlarındayız”

160 yetim ve öksüz çocuğun sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Güngören’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak adına başlattığımız ‘Komşu Esnaf’ projesini geliştirmeye devam ediyoruz. Artık giyim, ayakkabı ve kasap ihtiyaçlarını da vatandaşlarımız diledikleri esnafımızdan anında yapabilecek. Kurban Bayramı öncesi de yaptığımız çalışma neticesinde 161 çocuğumuzun bayramlıkları için 300’er liralık puanları telefon numaralarına tanımladık. Bizler her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya ve en hızlı şekilde yaralarına dokunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.