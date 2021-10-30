Yıkım sırasında Türk bayrağını alan iş makinesi operatörü: "Ecdadımız yere düşürmedi, biz de düşürmeyiz”

Sultangazi’de yenileme çalışması kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası’nın duvarında unutulan Türk Bayrağı, iş makinesi operatörü tarafından alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaşanan olayla ilgili konuşan iş makinesi operatörü Savaş Gültekin, “Ecdadımız hiçbir zaman bayrağı yere düşürmedi, biz de düşürmeyiz” dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından riskli olduğu için yenileme amacıyla yıkımı yapılan 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası’nda, yıkım çalışmaları sürerken sağlık ocağının duvarında Türk bayrağı unutulduğu fark edildi. Şantiye şefi Yavuz Abiş’in uyarısıyla Türk bayrağı, yıkımı yapılan binadan alınmak istendi. Binaya girmek tehlikeli olduğu için iş makinesi operatörü Savaş Gültekin bayrağı almak için harekete geçti. Makas adı verilen iş makinesini ustaca kullanan Gültekin, Türk bayrağını asılı olduğu duvardan alarak şefine teslim etti. Yıkım çalışmalarını izleyen mahalleli, iş makinesi operatörünün Türk bayrağına karşı olan hassasiyetini alkışlayarak takdir etti. O anlar da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

“Allah’a şükür yere düşürmeden bayrağımızı aldık”

İş makinesinin operatörü Savaş Gültekin, “Sultangazi Belediyesi’ne bağlı sağlık ocağının yıkımında iç malzemeleri boşaltılırken bayrak duvarda asılıyken fark edilmemiş. İş makineleriyle yıkıma başladık. Şefimiz duvarda asılı olan bayrağı telsize haber verdi. Binanın içine girerek yaya olarak almak istedik ama yıkılma tehlikesi olduğu için giremedik. Makas dediğimiz iş makinesiyle almayı düşündük. Allah’a şükür yere düşürmeden bayrağımızı aldık” dedi.

“Ecdadımız düşürmedi, biz de düşürmeyiz”

10 seneden beri bu işi yaptığını ifade eden Gültekin, “Bu makas operatörlüğü ustalık isteyen bir iş. 24-25 metre bom kullanıyoruz. Biraz ustalık gerektiriyor. 10 seneden beri yıkım aşamasında çalıştığımız için ustalıkla bayrağımızı yere düşürmeden aldı. Bayrak hassasiyeti olarak da bütün vatandaşlarımızın da bildiği gibi ecdadımız hiçbir zaman yere düşürmedi. Biz de düşürmeyiz. Benim şehidimin kanı, Mehmet’im bunun için can verdi, can aldı. Nene Hatunların torunuyuz biz. Biz de o bayrağı yere düşürmeyiz. Düşürmememiz de lazım” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet Bayramı’na denk geldi”

Gösterdiği davranıştan dolayı mahalleli tarafından alkışlanan Gültekin, “Yıkım esnasında mahalleli yıkımı izliyordu. Bu arada bayrağı makasla aldığımız için halk da bayrak sevgisinden dolayı alkışladılar. Onlara da çok teşekkür ederim. Tam denk geldi. Cumhuriyet Bayramımız’da yaşandı. Bu vesileyle tüm ülkemizin bayramını kutlarım” dedi.

“Operatörümüzün tecrübesi sayesinde düzgünce indirdik”

Gültekin’i Türk bayrağını alması konusunda uyaran şantiye şefi Yavuz Abiş, “Bina boşaltılırken bayrak duvarda unutulmuş. Yıkım esnasında fark ettik. Bina tehlikeli olacağı için elle ulaşıp alamadık. Operatörümüzden rica ettik. Operatörümüzün tecrübesi sayesinde bayrağı oradan uygun bir şekilde indirdik. İş makinesinden biz de uzanarak aldık” diye konuştu.