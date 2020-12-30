Yılbaşı alışverişinde pandemi kuralları hiçe sayıldı

İstanbul’da, yılbaşı öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu. 4 günlük kısıtlamanın olacağı yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşlar Eminönü’nde yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları hiçe sayıldı.
Tarihi çarşılarda oluşan yoğunluk nedeniyle pandemi kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu görülürken özellikle kuruyemişçilerden alışveriş yapan vatandaşlar, dükkanların içinde de yoğunluğa neden oldu. Alışveriş yapmayan bazı vatandaşlar ise meydanlardaki banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışırken, sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.Öte yandan kameraya konuşan bazı esnaflar yoğunluğun eskisi gibi olmadığını, fiyatların iki sene öncesinin fiyatlarıyla aynı olduğunu söyledi. Alışverişe çıkan vatandaşlar ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.