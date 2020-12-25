Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine karşı drone’lu denetim

Yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimler sıklaştırıldı. Drone’lu ekiplerin de destek verdiği denetimlerle ilgili konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, “Yılbaşı çamı olarak değerlendirilecek olan fidanların sökülmesi ve kesilmesi noktasında ciddi koruma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmekte, hatta suçüstü yakalanan kişiler de oldu” dedi.
“Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmektedir”Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, “Yılbaşına ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim. Orman bölge müdürlüğü olarak 2020 yılında 4.5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Şu an ormanlarımız içinde yılbaşı çamı olarak değerlendirilecek olan fidanların sökülmesi ve kesilmesi noktasında ciddi koruma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Drone ile de hem havadan hem karadan faaliyetlerimiz devam ediyor. Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hatta geçtiğimiz günlerde suç üste yakalanan kişilerimiz de oldu. Önlemlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda kişiler 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suç konusu fidan olursa bu cezalar bir kat daha arttırılır. Yani 10 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar” dedi.