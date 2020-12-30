Yılbaşına bir gün kala Taksim’de son durum

Yeni yılın son günlerinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşunca caddeye girmek isteyenler girişteki noktada bir süre bekletildi. Zabıta ekipleri de yeni yıl öncesi caddedeki iş yerlerinde maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Zabıta yılbaşı öncesi denetim yaptıBeyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yılbaşı öncesi iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Caddede bulunan iş yerlerine tek tek giren ekipler, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına maske, sosyal mesafe bu hijyen kurallarına dikkat etmeleri yönünde hatırlatmada bulundu. İlçe zabıta müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerlerinin kurallara uyduğu ve tedbirlerini almış olduğu görüldü.