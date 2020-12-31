Yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında trafik ise yüzde 6’lara gerilerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluğu azalan trafik drone ile görüntülendi.
Megakentin trafiği drone ile havadan görüntülendi.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan megakentin trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Akşam saatlerinde yüzde 60 seviyelerine yükselen trafik yoğunluğu ise kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 6 seviyelerine geriledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde azalan trafik ise drone ile görüntülendi.