Yıldız Holding’in tüm dünyadan 65 bin çalışanı tek cümlede buluştu: “Mutlu Et Mutlu Ol”

Yıldız Holding her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”nü bu yıl dijital platformda gerçekleştirdi. Tüm dünyadan 65 bin çalışanı aynı anda bir araya getiren online etkinlikte, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün Holding’in üst yöneticileriyle sohbeti, çalışanlara keyifli anlar yaşattı. Kurum kültürünü güçlendirmenin yanı sıra Yıldız Holding’in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da pekiştiren Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde düzenlenen e-müzayedenin geliri ise AFAD’a aktarılıyor.

Yıldız Holding, kurucusu Sabri Ülker’in “Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır” ilkesinden ilham alarak her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü düzenlediği “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”nü bu kez pandemi nedeniyle dijital platformda gerçekleştirdi. Faaliyet gösterdiği coğrafyaların toplumlarına katkıda bulunurken, gönüllülüğü ve yardımlaşma kültürünü de yaygınlaştırmayı hedefleyen Yıldız Holding, bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde dünyanın farklı noktalarındaki toplam 65 bin çalışanını bir araya getirdi.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ile gerçekleştirdiği keyifli sohbet, tüm çalışanların katılımıyla interaktif bir etkinliğe dönüştü. Online sohbete ayrıca New York’tan GODIVA CEO’su Nurtaç Afridi ve Londra’dan pladis CEO’su Salman Amin de katıldı.

Bu yılki yardımlar AFAD’a yapıldı

Mutlu olmanın yolunun insanları mutlu etmekten ve toplumsal faydadan geçtiği inancıyla altı yıldır Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü yardım kampanyalarıyla taçlandıran Yıldız Holding, bu yıl da AFAD’a destek verdi. Bu kapsamda düzenlenen e-müzayedenin geliri AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Yıldız Holding yönetimi ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği e-müzayedeye Beyazıt Öztürk de televizyon programlarında kullandığı masa lambasıyla eşlik ederek bu dayanışma girişimine katkıda bulundu.

Öte yandan, Yıldız Holding’in yeni dönemdeki yardım kampanyasının duyurusu da Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde yapıldı. Çalışanlar, 2021 yılı boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) “Atma Bağışla” kampanyasına destek olmak üzere elektronik atık toplayacak. Lisanslı araçlarla anlaşmalı geri dönüşüm tesislerine götürülecek bu elektronik atıklardan elde edilen ekonomik değer, TEGV’e bağış olarak aktarılacak.

Holding şirketleri toplumsal katkının en güzel örneklerini sergiledi

Yıldız Holding şirketleri 2020 yılı boyunca Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi doğrultusunda toplumsal katkının en güzel örneklerini birlikte sergiledi. Bunların başında, pandemi döneminde sağlık çalışanları ve hastanelere verilen destekler geldi. Bu kapsamda tıbbi cihazlar başta olmak üzere toplam 3 bin adet medikal ürün ve malzeme bağışında bulunuldu. Ülkemizdeki iyilik hareketlerinin öncüsü Kızılay iş birliğiyle 1 milyon 800 bin Ülker ürünü karantina yurtlarına, sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Ayrıca çalışanların desteğiyle Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Yine, sağlık çalışanları yararına düzenlenen online müzayedeye Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda bulunan bir eser bağışlanarak destek verildi.

Yıldız Holding şirketleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurt genelinde başlattığı “Geleceğe Nefes” fidan dikimi seferberliğine de 47 bin 500 fidanla destek oldu. Bu sene Anneler Günü ve Babalar Günü kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla 20 bin fidan dikilerek “Ülker Güzel Ülkem Hatıra Ormanı” başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm anne ve babalara armağan edildi.

Sadece ürün ve bağışlarla değil, bileğinin gücüyle de ülkesinin yanında olan Yıldız Holding çalışanlarının, montajını bire bir kendisi yaptığı tekerlekli sandalyeler Darülaceze’ye bağışlandı. Ek olarak, yine Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi kapsamında, Ülker fabrikalarının bulunduğu yerlerde binin üzerinde çocuğa, Kızılay ve çeşitli yerel yardım kuruluşları aracılığıyla kıyafet ve oyuncak gönderildi.

Oyuncak ve kitaplarla Oyuncak Kardeşliği projesine de destek verilirken, okula gitmek için yolları arşınlayan çocuklara yüzlerce bot hediye edildi. Ayrıca zekâ oyunları atölyeleriyle çocukların gelişimine katkıda bulunuldu. Sürpriz hediye paketleriyle Türkiye’nin dört bir yanında sosyal mesafe korunarak pek çok okul gezildi.

Üst yönetimden anlamlı destek

Mutlu Ol Mutlu Et Günü’nde online platform aracılığıyla 65 bin çalışanla bir araya gelen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Ticari faaliyetlerimizle Türkiye’de ve dünyada pek çok haneye küçük mutluluklar sunuyoruz. Bununla birlikte, elde ettiğimiz gelirin bir kısmını da topluma ve dünyamıza geri kazandırmayı önemsiyor, bu çerçevedeki faaliyetlerimizle mutlu ederken mutlu oluyoruz. Elbette bu sırada kendi ‘mutluluk hakkımızı’ da unutmuyoruz. Bu yıl da Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde bütün bir yıl boyunca gösterdiğimiz gayretin iftiharını hep birlikte paylaştık ve dünyanın farklı köşelerinde de olsa tüm mesai arkadaşlarımızla dijital ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü de “Bu toprakların DNA’sında var olan yardımlaşma ve dayanışma Yıldız Holding için de daima en temel sorumluluklardan biri olmuştur. Her sene Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde bir araya gelerek daha da güçlendirdiğimiz bu kültürü, bu yıl dijital ortam sayesinde tüm dünyadaki 65 bin Yıldız Holding çalışanıyla eş zamanlı olarak paylaştık. İyiliğin ve mutluluğun yayılması dileğiyle, e-müzayedemizde toplanan tutarı da değerli kurumumuz AFAD’a bağışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ise, “Bu sene, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanarak farklı coğrafyalarda bulunan Yıldız Holding çalışanlarıyla aynı anda bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Merhum kurucumuz Sabri Ülker’i de 100. doğum günü vesilesiyle yad ettiğimiz bu yılki Mutlu Et Mutlu Ol Günümüz kapsamında, sene boyunca dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz destekleri hatırlayarak mutluluğumuzu daha da pekiştirdik" şeklinde konuştu.