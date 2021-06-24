YKS öncesinde Psikolog Kardelen Ayşegül Özgür’den ailelere öneriler

Hayatımızda pek çok değişikliğe neden olan koronavirüs salgını sırasında özellikle sınava hazırlanan gençler, uzaktan eğitimin sürecinin de tabloya eklenmesi ile daha fazla stres ve kaygı yaşadı. Tüm bunlar beraberinde akademik becerilerde ve başarıda sorunlara neden oldu. Psikolog Kardelen Ayşegül Özgür sınava girecek gençler ve ailelerine önerilerde bulundu.

“Üniversite gibi geniş kapsamlı sınavlarda başarılı olabilmek için sınav öncesinde düzenli ve verimli bir çalışma programı olmalıdır ancak sadece bu yeterli değildir.”

“Hafta sonu sınava girecek olan öğrencilerin son birkaç günde çalışmayı bırakmaları gerekmektedir. Son birkaç günde uyku düzeni planlanması yapılmalı sağlıklı besinler tüketilmelidir. Aynı zamanda sizi olumsuz etkileyecek olan durumlardan uzak durulması kendilerini iyi hissedecekleri aktivitelere yönlendirmesi sınav stresinin azalmasına yardımcı olacaktır. Aktivitelerin bedeni çok yormamasına dikkat edilmelidir. “

“Sınav stresinin azalmasındaki en önemli etkenlerden biri ise sınav yerine önceden gidilmesi ve sınava götürülecek belgelerin hazırlanması önemlidir. Çünkü beynimiz bildiği ve hazır olduğu durumlarda doğru şekilde kimyasal salgılar ve bedenin doğru tepkiler vermesine yardımcı olur. Aynı zamanda sınava birkaç gün kala sınav ile ilgili konuşmaların kesilmesi ve bu ortamlardan uzak durmaları, günlük hayat rutinin de kalmaları gerekmektedir. “

“Sınava ilk defa girecek olan öğrencilerin heyecanlanması normal bir durumdur. Bu durumu kabullenmek ise sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Ve son olarak sınav sabahı erken kalkıp güzel bir kahvaltı yapılması, ılık bir duş ile bedenin rahatlatılması sınav sabahı yapılacak en güzel aktivitelerden biridir. Sınav günü rahat kıyafetler giymeniz bedeninizi rahat hissettirecektir. Sınav saatine yarım saat kala sınav yerinde olmanız kendinizi güvende hissettirecektir. “

“Sınav yerine kiminle gideceğinize sizin karar vermeniz önemlidir, sizi sakinleştirecek insanları yanınıza almanız tüm stresinizi azaltacaktır. Sınav sırasında ise odaklanmanız gereken tek şey ise sorular olmalıdır. Öncelikle burnunuzdan derin bir nefes alıp ağzınızdan vermeniz ve yeterli miktarda su içmeniz odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Sınav sırasında yapabildiğiniz sorulara ve derslere öncelik vermek heyecanınızı ve stresini azaltacak daha sonrasında diğer sorulara geçerek zaman yönetimini de sağlamış olacaksınız. Sınava girecek öğrencilere başarılar dilerim. Unutmayın ki hayatımızın en önemli sınavı iyi insan olabilmektir.”