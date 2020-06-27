YKS sonrası kalabalık olan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

İstanbullular Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında süreli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Caddebostan Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
Sınav sonrası arkadaşlarıyla sahile yüzmeye gelen Muhammed Şahin, "Arkadaşlarımın sınavı kötü geçmiş, zor bir süreç geçirdiler. Ben geçen yıl girerek üniversiteyi kazandım. İyiki de geçen yıl girmişim. Şimdi bisiklet sürdükten sonra denize gireceğiz. Moralleri çok bozuk, Allah yardımcıları olsun. Korona virüsüne karşı önlemlerimizi alıyoruz” diye konuştu.