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YKS’den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar

GENÇ KIZILAY SULTANBEYLİ VE KADIN KOLLARI GÖNÜLLÜLERİ, ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERDEN SINAV SONRASI İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER VE KÖY OKULLARI İÇİN KALEM, SİLGİ VE KALEMTIRAŞ TOPLADI.

YKS’den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar

Genç Kızılay Sultanbeyli ve Kadın Kolları gönüllüleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.

Kızılay gönüllülerinin takdir toplayan bağış uygulamasında ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için yaklaşık 6 bin adet kalem, silgi ve kalemtıraş toplandı. Kızılay Sultanbeyli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gülay, “Korona virüs temposu sonrası başarılı bir projeye daha imza attık. Çuvallar dolusu kalem, silgi, kalemtıraş Anadolu’nun ihtiyaç sahibi bölgelerine sevk edilmek üzere paketlendi. Sevke hazır durumda” dedi.

Kızılay gönüllüleri de, “Sınav çıkışlarında öğrencilerden topladığımız kalem, silgi ve kalemtıraşlar ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiliyor. İki senedir bu faaliyeti yapıyoruz. Bu üçüncü senemiz” ifadelerini kullandı.

Toplanan kalem, silgi ve kalemtıraşlar, Anadolu’nun çeşitli illerindeki muhtaç öğrencilere gönderilecek.

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