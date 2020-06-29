YKS’den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar

Genç Kızılay Sultanbeyli ve Kadın Kolları gönüllüleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.
Kızılay gönüllüleri de, “Sınav çıkışlarında öğrencilerden topladığımız kalem, silgi ve kalemtıraşlar ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiliyor. İki senedir bu faaliyeti yapıyoruz. Bu üçüncü senemiz” ifadelerini kullandı.
Toplanan kalem, silgi ve kalemtıraşlar, Anadolu’nun çeşitli illerindeki muhtaç öğrencilere gönderilecek.