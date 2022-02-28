banner4556

Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi

banner4664

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi
banner4582

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

banner4336

Rusya’nın Ukrayna devam eden savaş nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararından ardından Aeroflot Havayollarının Moskova’dan havalanarak İtalya’nın Verona seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi. Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı. Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul’a yöneldi. Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın yakıt ikmalini yapmasının akabinde yolcularla birlikte yeniden Moskova’ya dönmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gaziosmanpaşa’da 28 Şubat süreci konuşuldu
Gaziosmanpaşa’da 28 Şubat süreci konuşuldu
  1. İstanbul

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666