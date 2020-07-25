Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Almanya’da dünya evine girecek olan gelin ve damat Türkiye’ye gelerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti. Çifti gören vatandaşlar gelin ve damada büyük ilgi gösterdi.
Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ziyaretler büyük ilgiyle devam ediyor. Son olarak Ekim ayında Almanya’da dünya evine girecek Sevban ve Münire çifti, yurtdışından Türkiye’ye gelip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.
“Güzel fetih zamanında bize de buraya gelmek nasip oldu”
“Ayasofya daha güzel bir şekilde açılamazdı, o yüzden gelinlikle geldim”
Ayasofya Camii’ne gelinlikle gelen Münire ise, “İslamiyet hakkında gurur duyuyoruz bir fetih yaşadığımızdan dolayı. Bu fetih bütün dünyaya duyurulmalı. Ayasofya daha güzel bir şekilde açılamazdı, o yüzden gelinlikle geldim” diye konuştu.
Çifte vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gösterildi.