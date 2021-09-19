Yurtta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

(UŞAK) - Uşak’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

UŞAK (İHA) - Uşak’ta 19 Eylül Gaziler Günü, gerçekleştirilen törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma programına Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Vekili Kemal Solakhan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Program, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Türkiye Harp Malülü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin sunumundan sonra bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program son buldu.

(BİTLİS) - Tatvan’da ‘19 Eylül Gaziler Günü’ törenle kutlandı

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘19 Eylül Gaziler Günü’ törenle kutlandı.

Tatvan Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde ‘19 Eylül Gaziler Günü’ çelenk sunma programı yapılan törenle kutlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verilmesinin yıldönümü olan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Program Veteriner Üsteğmen Oğuzhan Çoşkun’un ‘Ya Şehit Ol Ya Gazi’ şiiri ile Tatvan İMKB İlkokulu öğrencisi Yusuf Gümüş’ün ‘Gazilerimiz’ adlı şiirleriyle devam etti. Günün anlam ve önemine değinen Tatvan Gaziler Derneği Temsilcisi Muhittin Karatay; “19 Eylül Kurtuluş Savaşında Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütüne karşı kahramanca mücadele etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Törene, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tugay Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Gaziler Derneği temsilcisi Muhittin Karatay, kurum amirleri ve Gaziler katıldı.

(AĞRI) - Ağrı’da Gaziler Günü Programı Düzenlendi

AĞRI (İHA) - Ağrı’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı’nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin’in Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından devam eden program, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Daha sonra program kapsamında, Vali Dr. Osman Varol ve İl Protokol Üyeleri Askeri Şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dua etti. İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun yaptığı duanın ardından şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Kabir ziyaretleri sırasında şehitlerin kabri başında dua eden aileler ile bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Varol, Şehit ailelerine minnettar olduklarını belirterek metanet diledi. Şehitlik ziyaretinin ardından Burçin Uysal Öğretmenevinde İl Protokol Üyeleri şehit ve gazi aileleri ile birlikte yemek yedi

Düzenlenen yemekte vatan topraklarının her bir karışını borçlu olduğunu, istiklal ve istikbaluğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirten Vali Varol, konuklarla yakinen ilgilendi.

"Gaziler Günü"programınaVali Dr. Osman Varol’un yanı sıra 12 Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Piyade Albay Yaşar Aydın, Belediye Başkan V. Nesim Zengin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdür V. Sinan Çankal, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gaziler ve şehit aileleri katıldı.

(SİNOP) - Sinop’ta Gaziler Günü kutlandı

SİNOP (İHA) - Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı Meydanı’nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Başkan Özgen, “Büyük Türk milleti varoluştan kuruluşa, kurtuluştan dirilişe hep aynı duygularla ‘vatan söz konusu ise gerisi teferruattır’ demiş, yapılan ihanetlere karşı tek vücut olmuş ve olmaya da devam edecektir. Hainlerin bitmeyeceği bilinen bir gerçekse, vatan savunması için ölümü hiçe sayan, bu sevdadan bir an olsun vazgeçmeyi aklının ucundan geçirmeyen, vatanını savunmaya Başkomutanının emri ile koşa koşa giden bu büyük Türk milletinin asil, yerli ve milli evlatları bitmeyecektir. Yüz akımız olan tarihimizde ecdadımız vatanımız için verdiği mücadeleleri hangi duygularla yapmışlarsa, biz de onların evlatları olarak her halükarda aynı duygularla vatanımızı savunmadaki yerimizi genç, yaşlı, kadın, erkek demeden alır gereğini geçmişte olduğu gibi yaparız, dünya bunu pekala bilir” dedi.

Konuşmanın ardından Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce görevlendirilen İstiklal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aykut Sönmez ve Sinop İl Jandarma Komutanlığından J. Uzm. Çvş. Furkan Akça tarafından şiir okundu.

Programa, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, şube müdürleri, daire amirleri, öğrenciler ve gaziler katıldı. Programın ardından gaziler ve aileleri onuruna Sinop Öğretmenevi’nde yemek verildi.

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencilerinden Gaziler Günü’ne özel video

AFYONKARAHİSAR (İHA) - 19 Eylül Gaziler günü olması nedeniyle Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokul öğrencileri Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar şubesi işbirliğiyle, “Onlar Gazi Atatürk’ün Askerleri” isimli bir video hazırladı. Bugün sosyal medya platformlarında paylaşılan video büyük beğeni aldı.

Afyonkarahisar’da ilkokul öğrencileri 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla hazırladıkları video ile örnek oldu. Işıklar Balı Sultan İlkokul öğrencileri Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar şubesi işbirliğiyle, “Onlar Gazi Atatürk’ün Askerleri” isimli bir video hazırladı. Bugün sosyal platformlarında paylaşın video büyük beğeni aldı. Dernek üyelerinin de yer aldığı videoda minik öğrenciler şehit ve gaziler için okudukları şiirler ile herkesi duygulandırdı.

Okul Müdürü Abdullah Ayva yaptığı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü’nde böyle video hazırlayarak bizler için mücadele veren gazilere teşekkür etmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz ve Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin desteğiyle böyle video hazırladık. Bu günde gazilerimizi anmak istedik. Bu vesile ile bizler için canlarını veda eden şehitlerimizi, hayatını kaybeden gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Onlar için ne yapılsa azdır.”

Öte yandan 30 Mart 2020 yılından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç’unda fotoğrafları hazırlanan videoda yer aldı.