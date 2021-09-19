Yurtta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

(MUĞLA) - 19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris’te de düzenlenen törenle kutlandı

MUĞLA (İHA) - 19 Eylül Gaziler Günü, Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanında düzenlenen tören pandemi kuralları gereğince sosyal mesafe ve maske şartları ile gerçekleşti. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkanvekili Burak Demirtaş ve Muharip Gaziler Derneği çelenk sunmasının ardından Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Başsavcı Nuh Mete Hatipoğlu, CHP Milletvekili Mürsel Alban, Muharip Gazi Derneği üyeleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkanvekili Burak Demirtaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaları ise Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı’ndan Deniz kıdemli Yüzbaşı Onur Ünal ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı.

(ELAZIĞ) - Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutan Vekili Sadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Namık Bulut, protokol üyeleri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günün önemine vurgu yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Nemık Bulut, "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, bedeli can ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuzda meydana gelen hain darbe girişiminde vücutları siper eden tüm malul Gazilerin şeref günüdür. Türk’ün Anadolu’daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, 1’inci Dünya Savaşı sonrası ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bununla yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Antlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’den Anadolu’ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu yenerek bozguna uğrattı. 1 sene sonra Dumlupınar’da da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922 de tamamen topraklarımızdan atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk’ün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Türk milletti adına Türkiye Büyük Milet Meclisi 19 Eylül 1921 de bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesini vermiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve fedakarlıklarının eseridir” dedi.

Tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile sona erdi.

(MANİSA) - Manisa’da Gaziler Günü Anma Programı düzenlendi

- Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verilişinin 100. yılında Manisalı gaziler

- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım:

- "19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür"

MANİSA (İHA) - 19 Eylül Gaziler Günü Manisa’da düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım, “İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak Korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. ” dedi.

Türkiye Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik" unvanının verilişinin 100. yıl dönümü Manisa’da düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile gazi ve şehit yakınları derneklerinin Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı tüm dernekler adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım gerçekleştirdi. 19 Eylül’ün gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu kaydeden Tarım, "19 Eylül, Kurtuluş Savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta, savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna vata hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür." dedi.

Sakarya Meydan Muharebesinin ardından Türk milleti adına bu büyük zaferin anısına TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesini tevcih edildiğini kaydeden Tarım, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehit ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak Korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet bayrak için, 7’den 70’e emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar dilerim." diye konuştu.

Şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Bade Su Sefa’nın ’Gazi’ isimli şiirini okumasının ardından Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni sona erdi. Gün içerisinde Manisalı gaziler onuruna yemek verilmesinin ardından Manisa’daki törenler sona erecek.

(ZONGULDAK) - 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri katıldı. Tören, anıta çelenk sunma ile başladı. Törende sırasıyla Valilik, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı. Çantaş, "19 Eylül muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. 19 Eylül gazilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiği gündür. Bu gün de bu kutlu günün 100. yılı olması münasebetiyle beraberiz. Gururla taşıdığımız gazilik unvanı Atamız’dan bize en büyük mirastır. Kahraman Gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle beraber Cumhuriyetimizin temel taşlarısınız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen bir öğrenci tarafından şiir okundu. Böylelikle tören sona erdi. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Asri Mezarlığı’nda Kur’an-ı Kerim okutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından iki gazinin evine ziyaret gerçekleştirildi.

(MUŞ) - Muş’ta 19 Eylül gaziler günü

MUŞ (İHA) - Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına valilik, belediye ve gaziler derneği tarafından çelenk bırakılarak, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Eren Başak, bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Törene; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Elitok, siyasi parti temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile katıldı.

Tören yapılan konuşmanın ardından sona erdi.