Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul’un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25