Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13