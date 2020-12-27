Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu 10