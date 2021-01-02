Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün (Cumartesi) Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye’nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinin, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13