Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklar gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden itibaren ise Trakya’da kuzeybatıdan fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 16