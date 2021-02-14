Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Batı Karadeniz’de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor) 12

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18