Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege’nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu’da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -2

İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 10

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11