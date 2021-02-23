Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 14