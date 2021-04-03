Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Artvin’in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 17