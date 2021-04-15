Yurdun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu’nun kuzey, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22