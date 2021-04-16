Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25