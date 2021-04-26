Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, ülkenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İstanbul: Genellikle parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 31