Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı az bulutlu 29

Adana: Parçalı az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 32