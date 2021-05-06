Yurdun parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege’nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30