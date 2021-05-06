Yurdun parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege’nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30