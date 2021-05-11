Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle Kuzey yönlerden zamanla Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29