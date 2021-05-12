Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31