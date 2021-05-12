Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31