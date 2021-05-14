Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla Marmara’nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın ve Van’ın doğusu ile Kırklareli, Edirne ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 22

Trabzon: Az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34