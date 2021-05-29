Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve İç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33