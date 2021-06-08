Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sinop, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Erzurum’un doğu, Kars’ın güney ve Ağrı’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla İç Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35